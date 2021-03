“Case a 1 euro”, ecco i primi immobili per il nuovo bando

Sono state individuate le prime 6 unità immobiliari che faranno parte della seconda edizione del bando “Case a 1 euro”, di imminente pubblicazione.

Si tratta di fabbricati unici, posizionati in punti strategici della Città Vecchia, che si andranno ad aggiungere agli altri già assegnati con il primo bando e ai nuovi in fase di individuazione.

Nel dettaglio, i 6 immobili sono situati nella piazzetta antistante la chiesa dei Ss. Medici, nel tratto finale di via Garibaldi verso piazza Fontana, nei pressi dell’Arco S Giovanni, in via Pentite, via Cava e in largo San Nicola, quest’ultimo particolarmente di pregio.

«Dopo il successo di questo progetto, fortemente voluto dal sindaco Rinaldo Melucci – ha spiegato l’assessore al Patrimonio Francesca Viggiano –, e la risonanza internazionale che ha attirato anche investitori dall’estero, ripartiamo con nuovi immobili e con lo stesso obiettivo: ripopolare la Città Vecchia con residenti e attività economiche».

Correlati

Commenta l'articolo: