Era appena uscita dalla sede dell’ex Banca d’Italia, in piazza Ebalia a Taranto, dove aveva ricevuto la sua dose di vaccino, quando è stata travolta da un bus. La donna, una 83enne, è stata soccorsa dai sanitari del 118 ma per lei non c’è stato nulla da fare. Al vaglio della Procura e della Polizia Locale la posizione dell’autista del’autobus Amat.

