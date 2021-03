Palagiano, il duplice omicida trovato impiccato

In località Marziotta, a Palagiano (TA), all’interno di un terreno agricolo, al termine di una vasta e ininterrotta battuta di ricerca condotta anche attraverso l’osservazione aerea di un velivolo ad ala rotante dell’Elinucleo di Bari, i Carabinieri di Massafra e del Comando Provinciale di Taranto hanno rinvenuto il corpo esanime di Antonio Granata, che ieri, servendosi di un coltello, aveva tolto la vita alla moglie e alla suocera in un appartamento di Massafra, per poi rendersi irreperibile.

L’uomo è stato ritrovato seminudo impiccato, con un filo zincato, a un albero, in un campo di agrumi prospiciente a un appezzamento di terreno di proprietà familiare, già più volte controllato nel corso della notte. Nei pressi del luogo del rinvenimento, i militari hanno anche individuato l’autovettura dell’omicida nonché i suoi indumenti, intrisi d’acqua, segno del fatto che il 61enne, prima di impiccarsi, abbia con tutta probabilità tentato il suicidio lanciandosi in un pozzo ubicato nei paraggi, senza tuttavia riuscire nel proprio intento.

Sul posto, sono sopraggiunti il PM della Procura jonica titolare delle indagini, il medico legale, nonché i militari della sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo di Taranto, per i rilievi del caso.

