Di Gregorio, audizione su Regionale 8

Il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio (Pd), porta la vicenda della Talsano-Avetrana all’attenzione del Consiglio regionale. Di Gregorio, infatti, che già nei giorni scorsi era intervenuto sull’argomento, ha chiesto formalmente un’Audizione al Presidente della V Commissione consiliare (Lavori Pubblici).

Sollecitando la convocazione della riunione Di Gregorio ricorda che “la Regione Puglia con delibera di giunta n. 1603, del 17 settembre 2020, a firma del Capo di gabinetto alla Presidenza, ha spostato, attraverso il Dipartimento per le Politiche di coesione, le risorse destinate all’intervento strada litoranea interna Talsano-Avetrana terzo lotto”.

“Ma Taranto non vuole e non può rinunciare a questa importantissima opera pubblica – evidenzia Di Gregorio – che è un asse viario portante ed un’infrastruttura strategica per lo sviluppo dell’area ionico-salentina”.

Il consigliere regionale, pertanto, ha chiesto al Presidente della V Commissione consiliare di convocare gli assessori regionali Anita Maurodinoia (Trasporti), Anna Grazia Maraschio (Ambiente), Raffaele Piemontese (Bilancio e Lavori pubblici), il Presidente della Provincia di Taranto, i sindaci dei Comuni interessati, i sindacati, Confcommercio, Coldiretti, Casartigiani, Confindustria, Ance, Camera di commercio e Asi di Taranto per definire l’iter ed individuare le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera.

“L’Audizione in Commissione – spiega Di Gregorio – sarà una riunione importante e mi auguro risolutiva per evitare che l’intera provincia ionica sia privata di un’opera pubblica necessaria per le politiche di diversificazione produttiva che riguardano il capoluogo e la provincia ionica. In questa fase tutte le Istituzioni in campo sono chiamate a procedere nella stessa direzione, senza esitazioni. Serve il massimo impegno di tutti. La Taranto-Avetrana è un asse viario strategico per tutta la Regione, portare a compimento quest’intervento, infatti, significa migliorare la dotazione infrastrutturale complessiva della Puglia”.

