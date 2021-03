“Strisce blu”, sospeso il servizio

Con decorrenza immediata, e fino al 6 aprile, è sospeso il pagamento della sosta sulle “strisce blu” in tutto il territorio comunale, con esclusione dei parcheggi recintati di via Icco, via Campania, via Oberdan, via Principe Amedeo (ex Mercato Coperto), via Leonida (ex Artiglieria) e via Pacoret de Saint-Bon.

Contestualmente all’ingresso in “zona rossa” della Puglia, l’amministrazione Melucci ha disposto questa ulteriore misura per venire incontro alle esigenze dei cittadini che, per le limitazioni agli spostamenti previste dal Governo per questo periodo, saranno costretti a lasciare le auto parcheggiate nelle “strisce blu” anche durante le fasce orarie a pagamento.

Il provvedimento affianca l’altra misura che, già da diverse settimane, ha sospeso la rimozione coatta delle auto dalle aree interessate dallo spazzamento meccanico notturno delle strade eseguito da Kyma Ambiente.

