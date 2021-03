Quero nella commissione tecnica nazionale

Entra a far parte della Commissione tecnica nazionale della Federazione Pugilisitca Italiana coordinata dall’ex presidente federale Vittorio Lai, Cataldo Quero che, con grande soddisfazione, aggiunge valore ai ruoli che già da anni ricopre per l’integrità e la passione con le quali si dedica al pugilato e ai suoi valori.

L’ambita nomina di Cataldo Quero viene a seguito di altri prestigiosi incarichi per il giovane maestro di pugilato tarantino che dal 2007 è responsabile dell’attività giovanile, amatoriale e scolastica per la Federboxe Puglia-Basilicata e dal 2017 consigliere del Comitato regionale in quota tecnico, mentre a livello nazionale conferma e rinnova la nomina che, nello stesso anno, lo vede componente della Commissione nazionale giovanile coordinata dal maestro Domenico Virton.

Frutto di tanto impegno ma anche di una sinergica collaborazione tra lo stesso Cataldo Quero, Fabrizio Baldantoni e Nicola Causi, sono i risultati raggiunti da tutta la Federboxe Puglia-Basilicata alla XXXVIII Assemblea Nazionale elettiva ordinaria del 27 febbraio, durante la quale accanto al nuovo Presidente della FPI il vicequestore di Roma Flavio D’Ambrosi, il potentino Baldantoni è stato eletto consigliere federale e, per il maggior numero di voti ottenuti, vicepresidente della FPI; per il presidente regionale Nicola Causi è arrivata la nomina di coordinatore delle carte federali.

