Lido Chiapparo: pulizia ad opera di volontari e associazioni con la collaborazione del Comune

Di seguito un comunicato di Alfredo Luigi Conti (Comitato Pezzavilla Verde & Sport). “È indispensabile una diretta disposizione del Sindaco Melucci per mettere fine allo stato di abbandono totale della meravigliosa spiaggia di LIDO CHIAPPARO che può e deve tornare a essere utilizzata e frequentata. ​

Domenica 14 marzo siamo intervenuti come comitato Pezzavilla Verde & Sport, associazione ASSONAUTICA TARANTO, associazione di volontariato NOUS PHRONENIS e la Pro Loco di Capo San Vito per renderla fruibile dai residenti di Taranto e da eventuali turisti, considerando che si tratta di uno stupendo specchio d’acqua.

Il nostro intervento non è stato risolutivo ma almeno abbiamo ridato un’immagine diversa di quel piccolo tratto che gridava vendetta, per essere uno dei posti più belli del Mar Grande.​ ​Ovviamente è necessario ora che intervengano radicalmente gli enti preposti, sia sulla spiaggia, sia nella parte interna della stessa invasa da sterpaglie , nonché nella zona sottostante alla villa dell’Ammiragliato, con mezzi meccanizzati, per rimuovere i relitti di barche ​ insabbiate, funi e corde arenate di pescherecci etc. Perché è deprimente vedere un posto meraviglioso invaso da rifiuti di ogni genere.​ Lido Chiapparo è una spiaggia pubblica, come viale del Tramonto, viale Jonio, Lido Bruno, Lido Taranto, etc. Pertanto invito il Sindaco a muovere i passi necessari affinché possa essere restituita alla fruizione dei cittadini.

Ovviamente la maggiore colpa è di quelle persone immonde e incivili che buttano rifiuti sia sulla parte costiera che a mare. Ma il Comune deve fare la sua parte, perché abbiamo constatato sensibilità e attenzione verso la città (domenica erano presenti alla radicale raccolta di rifiuti l’Assessore Paolo Castronovo e il Presidente di Kyma Ambiente Giampiero Mancarelli).​

Inoltre, considerando che siamo in prossimità della stagione estiva, chiedo di sistemare i contenitori per la raccolta differenziata, in modo tale che i bagnanti abbiano dove conferire i rifiuti. Infine la richiesta di montare una passerella che porti alla riva i disabili, poiché questa spiaggia si predispone perfettamente a tale servizio.”

