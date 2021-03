Furti ad anziani: sgominata banda criminale, quattro arresti della Polizia

Il personale della Squadra Mobile di Taranto ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro uomini, uno dei quali poi posto agli arresti domiciliari, tutti pluripregiudicati di origini baresi, rispettivamente di 67, 62, 61 e 58 anni, specializzati nei furti con destrezza ad anziani.

I quattro sono ritenuti responsabili di almeno cinque episodi, quattro nel capoluogo Jonico ed uno a Martina Franca, durante i quali avevano preso di mira persone anziane sottraendo loro ingenti some di denaro che avevano prelevato poco prima da uffici postali o sportelli bancari.

Come accertato dalle indagini partite lo scorso dicembre dopo la denuncia di un novantenne tarantino, la banda di ladri, sempre con lo stesso “modus operandi”, adocchiava le vittime all’interno delle filiali e con azioni metodiche le seguiva per strada fino ad avvicinarle per poi con estrema destrezza sottrarre il denaro custodito nella maggior parte dei casi all’interno dei cappotti indossati.

Un notevole impulso all’attività d’indagine dei poliziotti lo si è avuto a metà dicembre scorso quando, dopo la prima denuncia di furto, gli agenti si sono recati nell’ufficio postale indicato dalla vittima e mentre acquisivano notizie dagli impiegati presenti nella filiale, hanno notato due uomini, uno all’interno dei locali ed un altro sul marciapiede, molto somiglianti alle descrizioni fatte dalla vittima e alle immagini di video sorveglianza dell’ufficio postale, acquisite due giorni prima.

I due, che probabilmente avevano intuito la presenza delle Forze dell’Ordine, hanno cercato di dileguarsi ma sono stati fermati ad un isolato distanza dai poliziotti che sono riusciti prima ad identificarli e poi a denunciarli per furto con destrezza in danno del novantenne.

I successivi accertamenti, grazie alla meticolosa analisi di numerosi sistemi di video sorveglianza presenti nelle zone degli altri quattro furti denunciati, hanno permesso di individuare con assoluta certezza i componenti della banda, tutti con numerosissimi precedenti penali specifici e tutti residenti nel capoluogo barese. Dalle banche dati in uso alle Forze di Polizia, si è accertato che i quattro sin dal lontano 2008 erano stati arrestati più volte perché considerati i responsabili di furti a danno di anziani in varie città della Puglia e del Molise.

Pertanto, identificati i componenti della banda, i poliziotti della Squadra Mobile di Taranto, con la collaborazione dei colleghi di Bari, sono riusciti a rintracciare i quattro e ad eseguire l’ordine di carcerazione.

Dopo le formalità di rito, tre degli arrestati sono stati associati presso la Casa Circondariale di Bari, il quarto è stato posto agli arresti domiciliari.

Correlati

Commenta l'articolo: