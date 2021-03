Covid, la rivolta di cassieri e commessi: “Noi esclusi dai vaccini”

I sindacati proclamano lo stato di agitazione del comparto della grande distribuzione annunciando manifestazioni di protesta: ”Lavoratori lasciati fuori ingiustamente”

I lavoratori sono stati ingiustamente, senza una plausibile motivazione, esclusi dalla campagna vaccinazioni. Questo rappresenta un pericolo sia per i dipendenti sia per la clientela con cui sono quotidianamente a contatto da sempre durante la pandemia. I vaccini sono indispensabili in questo settore, considerato che ancora non tutte le aziende applicano integralmente le misure anti-Covid disposte dal protocollo di sicurezza, dai Dpcm e dalle ordinanze regionali.

Una commessa sollecita: “La nostra provincia è in zona rossa e noi che lavoriamo nei supermercati siamo sempre lì pronti a servire il cittadino senza alcuna protezione vaccinale che ci toccherà. Quando? Non si sa. Perché la nostra categoria che, a differenza delle maestre e dei professori, non si può fermare neanche durante il lockdown. Non è stata presa minimamente in considerazione nel piano vaccinale. Vi sembra normale?

Nota della segreteria provinciale Psi Taranto.

