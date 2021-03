Tragedia in provincia di Taranto: un 16enne che si esercitava in pratiche di guida, per errore, ha innestato la retromarcia all’auto del padre di 48 anni e lo ha investito schiacciandolo contro un muretto. Inutili i soccorsi del personale del 118 immediatamente intervenuto sul posto, a Marina di Pulsano. L’uomo era un operaio dell’Ilva.

Indagini da parte dei Carabinieri per fare piena luce su quanto accaduto.

