ASL Brindisi: AstraZeneca, finora nessun evento avverso segnalato dopo somministrazioni

“Le operazioni di vaccinazione proseguono regolarmente. I lotti di vaccino AstraZeneca che vengono attualmente utilizzati dalla Asl di Brindisi non rientrano tra quelli ritirati”. Lo dichiara il direttore del Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl di Brindisi, Stefano Termite.

“Stiamo effettuando un’attività di monitoraggio – dice – per tenere sotto controllo eventuali reazioni importanti, in particolare nelle persone che sono state vaccinate, oltre quindici giorni fa, con il lotto di AstraZeneca oggetto delle indagini dei Nas. Al momento – continua Termite – non sono state portate alla nostra attenzione segnalazioni da parte dei vaccinati o dei loro medici di fiducia su eventi avversi significativi legati a quella somministrazione.

Nei prossimi giorni sarà possibile recuperare l’attestato di vaccinazione con l’indicazione del vaccino somministrato e del lotto di riferimento”. Al riguardo saranno date indicazioni nella sezione della Asl di Brindisi del Portale regionale della Salute.

