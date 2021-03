Tessitura di Mottola, solidarietà tra i lavoratori pugliesi

La solidarietà espressa dai lavoratori della Tessitura del Salento nei confronti dei loro colleghi della Tessitura di Mottola del Gruppo Albini, che stanno vivendo in questi giorni momenti delicati circa il loro futuro occupazionale, è il segnale evidente di come sia forte il sentimento di solidarietà tra chi condivide le stesse condizioni lavorative e esistenziali.

Commenta Giordano Fumarola, segretario della Filctem Cgil Taranto: “In questa solidarietà, assolutamente non scontata, in questo riconoscimento reciproco, va ricercato il valore della rappresentanza, il valore del sindacato, il valore della Cgil”. La situazione dei lavoratori delle industrie manifatturiere è identica a qualsiasi latitudine, a causa della miopia di imprenditori che pensano di dover competere coi mercati e i prezzi asiatici, invece di puntare su qualità e eccellenza, sul marchio e su ricerca e sviluppo. La solidarietà tra colleghi è in questo momento il giusto carburante per imbastire una vertenza e una mobilitazione che deve salvaguardare sia i livelli occupazionali, sia il valore strategico di impianti produttivi come quelli di Mottola e di Lecce.

