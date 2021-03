Sabanet ufficialmente parte di Repubblica Digitale del Ministero dell’innovazione tecnologica

L’innovazione digitale passa dalla città dei due mari, precisamente dall’ex Masseria Quaranta dove ha sede Sabanet, società di sviluppo software, consulenza, system e business integration, da oltre 20 anni tra le imprese più attive sia in Puglia che nel territorio nazionale nel campo dell’innovazione tecnologica.

A ottobre 2019 Sabanet ha fondato, con il patrocinio del Comune di Taranto e la sponsorship Università italiane, la SabAcademy per formare figure relative alle nuove professioni digitali: Project Manager, Software Developer (come nell’attuale edizione 2020-2021).

Con questa iniziativa di riconversione, la software house tarantina ha conquistato un posto importante nella coalizione di Repubblica Digitale del MITD, Ministero dell’innovazione tecnologica e transizione digitale, accanto a partner del calibro di Microsoft, Vodafone, IBM, Oracle, Google, solo per citarne alcuni.

Quella del MITD è un’iniziativa strategica nazionale, che ha l’obiettivo di combattere il divario digitale culturale presente nella popolazione italiana, sostenere la massima inclusione digitale e favorire l’educazione sulle tecnologie del futuro.

Pertanto, la SabAcademy – coerentemente con gli assi di Repubblica Digitale – rientra tra le iniziative dedicate agli studenti e ai lavoratori per l’acquisizione delle competenze chiave per i lavori del futuro, attraverso la realizzazione di percorsi integrati tra scuola, università, ricerca e imprese.

Oltre la SabAcademy, Sabanet ha inoltre inserito nella candidatura progetti di rilevanza sociale, che hanno avvalorato ulteriormente il suo ingresso.

“Progettare e innovare continua ad essere il nostro principale obiettivo – commenta Gianfranco Zizzo, CEO di Sabanet e referente del progetto insieme ad Andrea Sestino -Mi piace affermare che oggi Sabanet è quell’azienda in cui tecnologia e terra, efficienza e sintonia sono il connubio che, per una volta, non costringe i giovani del Meridione ad andare via, perché sulle rive dello Jonio si può ancora lavorare.

Per questo continuiamo ad assumere e ad investire sulle persone – chiosa Zizzo – cercando di archiviare l’idea che il lavoro si debba cercare altrove e che al Nord ti realizzi di più”.

