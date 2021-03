Castronovi: “Invitalia, un pezzo di Stato italiano, si associa ad ArcelorMittal”

“Mentre su ex Ilva Strasburgo stigmatizza la mancanza di informazioni dal governo italiano, richieste un anno fa sull’attuazione effettiva del piano ambientale elaborato dalle autorità per garantire che il funzionamento attuale e futuro dell’ex Ilva non continui a mettere a rischio la salute dei residenti e l’ambiente, Invitalia, un pezzo di Stato italiano, si associa ad ArcelorMittal. Ci appelliamo al Presidente del Consiglio Mario Draghi, al Ministro della Salute Roberto Speranza e al Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, affinché sollecitino il commissario Domenico Arcuri e i commissari straordinari Ilva in AS a cominciare ad avere maggiore rispetto e considerazione di Taranto e dei suoi cittadini. ”

Lo scrive in una nota Paolo Castronovi, Assessore all’Ambiente del Comune di Taranto.

