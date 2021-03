Aggiornamento ricoveri per Covid

L’ASL Taranto rende noto che, alle ore 15:00 del 12 marzo 2021, l’ospedale “San Giuseppe Moscati” ospita n. 68 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 28 presso il reparto Malattie Infettive;

· n. 26 presso il reparto di Pneumologia;

· n. 14 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “Giannuzzi” di Manduria ospita n. 58 pazienti affetti da Covid, così distribuiti:

· n. 53 presso il reparto di Medicina;

· n. 5 presso il reparto di Rianimazione.

L’ospedale “San Pio” di Castellaneta ospita n. 55 pazienti affetti da Covid.

L’ospedale “San Marco” di Grottaglie ospita n. 47 pazienti affetti da Covid, presso il reparto di Medicina.

Il presidio ospedaliero “Valle d’Itria” di Martina Franca ospita n. 29 pazienti affetti da Covid presso il reparto di Medicina.

La Casa di cura “Santa Rita” ospita n. 26 pazienti affetti da Covid.

Il Centro Ospedaliero Militare di Taranto ospita n. 20 pazienti risultati positivi al Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita n. 25 pazienti post-Covid.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati n. 3 decessi, così suddivisi: n. 2 presso l’ospedale “Moscati” e n. 1 presso il presidio di Grottaglie.

Aggiornamento condizioni appuntato GdF

Comunicato stampa della Direzione Sanitaria della ASL Taranto

In riferimento all’Appuntato scelto della Guardia di Finanza attualmente ricoverato nel reparto Rianimazione dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto, il paziente lo scorso 26 febbraio, nel corso della notte, ha registrato la comparsa di iperpiressia (febbre molto alta), persistita nei giorni successivi. Il 5 marzo scorso c’è stata la comparsa di lieve rallentamento psico-motorio, successivamente persistente e gravemente peggiorato fino a domenica 7 marzo, quando l’uomo è stato condotto al Pronto Soccorso del nosocomio cittadino e ricoverato presso la Struttura Complessa di Neurologia e Stroke Unit. Le condizioni neurologiche del graduato ricoverato sono quindi rapidamente peggiorate fino allo stato di coma; è stata subito intrapresa terapia specifica. Martedì 9 marzo il paziente è stato trasferito presso la struttura di Rianimazione e Anestesia e intubato.

Si riporta per completezza di informazione che il militare nel pomeriggio del 26 febbraio ha ricevuto la vaccinazione anti-Covid della ditta AstraZeneca. Si precisa che non è stato rilevato alcun evento trombotico e che i disturbi accusati dal paziente sono contemplabili nelle reazioni a qualsiasi tipo di vaccino.

Dal trasferimento in Rianimazione, le condizioni neurologiche dell’uomo sono progressivamente migliorate e alla valutazione odierna il paziente muove spontaneamente gli arti e risponde in maniera finalistica agli stimoli. Verrà, pertanto, estubato e non appena possibile trasferito nuovamente presso il reparto di Neurologia.

Il paziente è seguito costantemente da più equipe specialistiche della ASL che informa il Comando della Guardia di Finanza sulle condizioni dell’Appuntato. Al momento si resta fiduciosi per quanto riguarda l’aspetto sanitario e clinico.