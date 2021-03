Visita del sindaco Melucci al D’Amore Hospital

Il sindaco Rinaldo Melucci, questa mattina, ha visitato un’altra eccellenza dell’offerta sanitaria cittadina: il D’Amore Hospital.

Il primo cittadino ha incontrato i vertici della struttura accreditata con il SSN, che fa parte del gruppo ospedaliero italiano GVM Care & Research e opera a Taranto già da qualche decennio, confrontandosi sul tema della pandemia e, più in generale, sulla performance del sistema sanitario locale, inteso in tutte le sue articolazioni e con particolare attenzione al futuro assetto che scaturirà dall’attivazione del nuovo San Cataldo.

«Taranto è orgogliosa di ospitare realtà come il D’Amore Hospital – le parole del primo cittadino –, impegnata in un settore così delicato e portatrice di valore aggiunto, sia per le professionalità coinvolte che per l’economia prodotta. C’è un grande impegno dietro questi risultati, soprattutto l’impegno di tutti gli operatori sanitari che, in questo particolare frangente, sentiamo di dover ringraziare con forza ancora maggiore».

Il direttore operativo del D’Amore Hospital, il dottor Salvatore Santalucia, ha accolto con piacere la visita del sindaco Melucci. «Si è discusso della programmazione dell’emergenza sanitaria sul territorio locale e provinciale – ha spiegato Santalucia –. La struttura ha dato disponibilità alla massima collaborazione, soprattutto per ciò che riguarda l’esigenza di far rimanere i pazienti all’interno del territorio di appartenenza».

