Pulsano, lunedì via alla raccolta differenziata porta a porta

Inizia ufficialmente lunedì prossimo, 15 marzo, la raccolta differenziata porta a porta a Pulsano, sia per utenze domestiche che commerciali. Mancano poche centinaia alla conclusione della distribuzione dei 4.500 kit (verde per vetro, marrone per organico, buste per la raccolta carta, plastica e organico, mastello per il residuo indifferenziato) forniti dalla società Falzarano Ecologia, che per il Comune di Pulsano si occupa dell’igiene urbana. La distribuzione è stata completata con materiali informativi (vademecum, informativa per utilizzo dell’app ed ecovocabolario con tutti i rifiuti dalla A alla Z).

Da lunedì cambia la città, non solo le abitudini dei cittadini. Saranno infatti rimossi i cassonetti per la raccolta stradale e garantita una serie di servizi di supporto degli utenti, tra cui il Centro Comunale di Raccolta aperto dal lunedì al sabato; un servizio extra dedicato alle famiglie con bambini o anziani per la raccolta pannolini e pannoloni; il ritiro di rifiuti ingombranti anche a domicilio e la disseminazione di contenitori per il conferimento di pile, farmaci, olio e abbigliamento.

La nuova raccolta differenziata viaggia anche nel digitale attraverso una serie di iniziative per facilitare la conoscenza delle novità. A cominciare dalla APP Junker, utile per agevolare gli utenti dotati di smartphone nel riconoscimento della tipologia di rifiuto e nell’indicazione di dove, come e quando smaltirlo attraverso il codice a barre. Nell’ottica di facilitarne il reperimento, oltre che di inquinare meno, tutti i materiali informativi e le news saranno consultabili nella sezione I-AmbienteInforma sul portale del Comune. Infine, la campagna di comunicazione e sensibilizzazione si sviluppa anche attraverso la produzione di short movies per rispondere alle domande e fugare i dubbi espressi dagli utenti in questa prima fase di distribuzione dei kit.

In generale il sistema porta a porta consentirà a Pulsano di allinearsi in breve tempo agli standard ecologici nazionali, contribuendo al raggiungimento di un ambiente migliore attraverso il recupero di beni che possono essere riciclati e riutilizzati, il risparmio di risorse naturali e la riduzione del carico dei rifiuti indifferenziati che vanno a finire nelle discariche.

Per il sindaco Francesco Lupoli: “ È stato un anno impegnativo sotto tutto i punti di vista ma non abbiamo tralasciato la questione ambientale. La giovanissima squadra di facilitatori ambientali composta dai ragazzi del servizio civile universale e dagli operatori ecologici ha informato le utenze e consegnato i kit. Abbiamo anche creato un calendario da parete con foto delle bellezze culturali e paesaggistiche di Pulsano e con l’indicazione dei conferimenti giornalieri: un veicolo di valorizzazione degli attrattori del territorio, anche utile a sensibilizzare ed informare”.

“Il servizio di raccolta differenziata porta a porta del Comune di Pulsano sarà di tipo mono materiale. – spiega l’assessore Fabrizio Menza- Plastica e metalli non saranno più raccolti insieme per migliorare la qualità della raccolta ed aumentarne nel complesso la percentuale. Il prossimo obiettivo sarà raggiungere il 65% di raccolta differenziata. Questo sarà possibile solo con l’impegno di tutti e con la distribuzione dei kit alle utenze stagionali nella Marina di Pulsano”.

Chi non ha ancora ricevuto il kit perché assente in casa al momento della consegna, può ritirarlo personalmente c/o l’Ufficio Eco Start Up in Via degli Orti al piano terra del palazzo del Municipio, negli orari indicati sulla cartolina imbucata dai facilitatori.

Correlati

Commenta l'articolo: