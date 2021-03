“Prendi il largo”, un percorso d’ascolto per i lavoratori del mare di Città Vecchia

È destinato ai lavoratori del mare che vivono in Città Vecchia il percorso di ascolto “Prendi il largo”, organizzato congiuntamente dall’assessorato allo Sviluppo Economico dell’amministrazione Melucci, dalla Capitaneria di Porto di Taranto e dalla parrocchia della Basilica Cattedrale di San Cataldo.

Attraverso cinque incontri mirati, nei locali della casa parrocchiale, l’assessore Fabrizio Manzulli, il comandante Diego Tomat e il parroco don Emanuele Ferro ascolteranno esigenze e prospettive di questa particolare tipologia di lavoratori che rappresenta un settore produttivo fondamentale per l’economia di Città Vecchia.

«Promuoveremo un cammino di legalità per l’ottenimento delle licenze necessarie – ha spiegato Manzulli –, favoriremo l’acquisizione di nuove competenze, la diversificazione economica, percorsi formativi per giovani e “veterani”. In una frase, daremo forma a un contenuto di tradizioni, passione e lavoro che attraversa il nostro centro storico e che si innesta concretamente nel percorso di transizione avviato dall’amministrazione Melucci».

I cinque incontri, riservati a piccoli gruppi, si terranno il 16 e 30 marzo, il 13 e 27 aprile, il 18 maggio. Per poter partecipare bisognerà prenotarsi alla casa parrocchiale, in via Duomo 134, tutte le informazioni potranno essere richieste al 371 4821730 o tramite e-mail a symbolumets@gmail.com.

