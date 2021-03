Martina Franca, anticipati al 26 marzo i vaccini previsti dal 15 al 29 aprile

Entro fine marzo, la quasi totalità degli over 80 di Martina Franca sarà vaccinata. I cittadini, infatti, che hanno la prenotazione per le giornata del 15, 19, 20, 22, 26, 27 e 29 aprile saranno vaccinati tutti il 26 marzo 2021. Il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Taranto ha chiesto al Comune di Martina Franca di contattare i 338 cittadini interessati e dare loro questa comunicazione.

“Nei prossimi giorni gli anziani saranno contattati dai volontari della Protezione Civile comunale. Inoltre vorrei informare i cittadini che ne hanno diritto (ovvero coloro che sono nati prima del 31/12/1941), ma che non sono riusciti a prenotare il proprio vaccino a Martina, di farci pervenire la loro richiesta in modo da essere inseriti nella giornata del 26 marzo 2021. A tal proposito anche le farmacie saranno contattate per fornire ai referenti Asl i cittadini in lista di attesa. Ringrazio il Dipartimento per questo sforzo che consentirà alla nostra città di mettere in sicurezza una parte delle fasce più deboli già alla fine di questo mese”, dichiara il Sindaco Ancona.

Nel mese di febbraio hanno ricevuto il vaccino gli operatori sanitari e lo scorso fine settimana 1093 persone, fra docenti e personale scolastico, sono state vaccinate al Centro Servizi grazie all’impegno generoso del personale sanitario del Presidio Ospedaliero Valle d’itria. Contestualmente, gli over 80 sono stati interessati dal vaccino al Centro Servizi, messo a disposizione dall’Amministrazione comunale dopo alcuni interventi di sistemazione, e presso la Società Operaia per impulso del sodalizio.

“Tutte queste azioni sono decisivi passi verso una tanto sperata normalità”, conclude il Sindaco.

