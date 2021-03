L’amministrazione Melucci partecipa ad organizzazione Mediterranean Aerospace Matching

Anche l’amministrazione Melucci offrirà il proprio contributo di idee e progetti per l’edizione 2021 del “MAM – Mediterranean Aerospace Matching”. L’evento, previsto per le prossime settimane a Grottaglie, punta a promuovere conoscenza e investimenti relativi al settore dell’aerospazio, con riguardo al ruolo che avrà l’aeroporto Arlotta come hub di ricerca e innovazione.

Un appuntamento fondamentale per il percorso di diversificazione economica del territorio, che ha subito gli effetti dell’emergenza sanitaria e che, di conseguenza, è oggetto di una riprogrammazione che sta coinvolgendo l’assessorato regionale allo Sviluppo Economico guidato da Alessandro Delli Noci, insieme con Distretto Tecnologico Aerospaziale, Enac, ICE, coadiuvati da ARTI e Puglia Sviluppo.

Nei giorni scorsi, la riunione in remoto del “Comitato di coordinamento istituzionale territoriale”, del quale fa parte anche il Comune di Taranto, ha offerto l’occasione per un confronto e un aggiornamento sul percorso organizzativo e sulle ricadute che l’evento avrà sul territorio. Il sindaco Rinaldo Melucci, presente alla videoconferenza, ha ribadito la disponibilità dell’ente, segnalando anche ulteriori opportunità.

«Crediamo che vi sia spazio anche per i più giovani – ha spiegato –, per aprire una finestra su questi temi in collaborazione con le scuole del territorio. Inoltre, sarebbe auspicabile far coincidere l’esperienza del MAM con il percorso relativo ai poli per l’innovazione tecnologica, che l’amministrazione sta portando avanti grazie all’omonimo bando europeo, e alla prospettiva di un unico grande distretto dell’innovazione che ci vede impegnati con altre significative istituzioni territoriali».

