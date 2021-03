Intermite (CasaImpresa): “Maggiore controllo e decoro in città”

“Siringhe sui marciapiedi, anche in zone centralissime di Taranto, ed episodi vari, che portano i negozianti ad essere preoccupati per l’andamento delle loro attività, e ovviamente i cittadini ad avere timore anche a camminare per strada. La questione della sicurezza appare particolarmente urgente in un periodo già reso complicate dalle vicende legate alla pandemia. Orari, e quindi flussi di clienti, ridotti per ovvi motivi.

Assolutamente inaccettabile che a questo si debbano aggiungere fatti di microcriminalità che mettono in serio rischio il sereno svolgimento della vita cittadina. Raccogliamo e ci facciamo portavoce delle istanze dei nostri associati, che manifestano tali criticità e chiedono interventi da parte degli organi competenti al fine di garantire un maggiore controllo da parte delle forze dell’ordine, soprattutto in alcuni quartieri della città.

Va inoltre detto che spesso vi è da parte dei titolari dei negozi e degli esercizi pubblici, la volontà di abbellire anche le zone esterne alle attività commerciali con fioriere, ma atti di vandalismo, spesso messi in atto da giovanissimi, inducono gli stessi a desistere, mortificando le migliori intenzioni.

Auspichiamo un tempestivo intervento da parte di chi di competenza, mirato a riportare sicurezza, ma anche decoro tra le vie di Taranto, e a costruire finalmente un’atmosfera ed un’immagine dignitose anche in vista dei turisti che presto visiteranno la nostra città, e che ci aspettiamo siano numerosi.

La particolarità dei luoghi già ci consente di vivere in un contesto caratterizzato da tanta bellezza, a questa siamo tenuti ad affiancare il rispetto e la cura della cosa pubblica. Passaggio obbligato per poter pienamente esprimere le potenzialità di un territorio generoso”, conclude Francesca Intermite, Presidente CasaImpresa Taranto.

Correlati

Commenta l'articolo: