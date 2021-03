Cultura, tavoli di lavoro in Regione e a Taranto per gli eventi del 2022

Doppio incontro in videoconferenza, mercoledì 10 marzo, per l’assessore alla Cultura Fabiano Marti in rappresentanza dell’amministrazione Melucci. Il primo in mattinata con la Regione Puglia e i comuni di Bari e della Grecìa Salentina, il secondo nel pomeriggio con gli operatori culturali tarantini.

Entrambi gli incontri erano finalizzati a portare avanti i progetti inseriti nel dossier di candidatura di Taranto a Capitale Italiana della Cultura 2022.

Durante il primo incontro è stato proseguito il lavoro di individuazione di contenitori e contenuti che abbiano punti di connessione tra i territori e che permettano di partorire progetti collegabili tra loro. Il tavolo tornerà a riunirsi fra due settimane.

Nel pomeriggio, invece, l’assessore ha incontrato gli operatori culturali cittadini che hanno contribuito alla sezione Ecosistema Ambiente del dossier di candidatura, concentrandosi sulla valorizzazione del Mar Piccolo, filo conduttore di alcune tra le idee più rilevanti. Nei prossimi giorni, gli operatori si confronteranno per mettere a sistema i progetti e proporli al tavolo fra 15 giorni: quelli di maggiore rilevanza e spendibili oltre i confini locali, saranno portati anche al tavolo della Regione.

«Il processo di partecipazione avviato dall’amministrazione Melucci non si ferma – ha dichiarato l’assessore Fabiano Marti – così come non si ferma il lavoro del tavolo istituito con Regione e Comune di Bari grazie al protocollo d’intesa siglato qualche mese fa. Il 2022 sarà un grande anno della cultura per Taranto».

Correlati

Commenta l'articolo: