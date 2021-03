Confartigianato: “La Regione faccia immediato dietro front sul definanziamento della Regionale 8”

“L’ipotesi di disimpegno del finanziamento da parte della Regione Puglia per la realizzazione della Taranto-Avetrana, la cosiddetta regionale 8, rappresenterebbe un vero e proprio tradimento per il territorio tarantino. Ricordiamo molto bene ciò che tutti i candidati, compreso il presidente della Regione, hanno chiaramente detto, pochi mesi addietro, in campagna elettorale e quindi siamo davvero molto preoccupati ma determinati a non mollare la presa.

Confartigianato quindi chiede l’immediato dietro front da parte della Regione Puglia, affinchè fossero mantenuti gli impegni presi e la riconferma e pronta disponibilità di tutti i 193 milioni di euro già all’epoca impegnati.

Siamo col territorio che reagisce e tira fuori le unghie – afferma il Segretario di Confartigianato Fabio Paolillo. Siamo col Presidente della Provincia e con tutti i sindaci dei nostri comuni interessati che hanno fatto sentire forte, in queste ore, il loro disappunto richiamando la Regione a riconsiderare questa scelta incomprensibile. Siamo altrettanto fiduciosi che tutti i nostri consiglieri regionali stanno già lavorando in consiglio regionale per restituire al territorio provinciale quelle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di questa importante infrastruttura per lo sviluppo turistico ed economico del versante orientale.”

