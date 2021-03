La sede circoscrizionale del quartiere Paolo VI, in via Sommovigo, per problemi di natura sanitaria resterà chiusa fino a data da destinarsi. I cittadini potranno rivolgersi alle sedi circoscrizionali di Talsano e Tre Carrare-Solito per tutti i servizi temporaneamente sospesi in quella sede.

