Incrementate risorse finanziarie per strutture di accoglienza

Data storica per le cooperative sociali che gestiscono strutture di accoglienza per minori e per donne con figli minori. Dopo più di dieci anni l’Amministrazione comunale di Taranto guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci d’intesa con l’Assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli e l’intera direzione ha voluto accogliere le richieste delle realtà cittadine di incrementare le risorse finanziarie affinché i servizi siano sempre più adeguati alle esigenze del momento particolare che stiamo vivendo.

Le cooperative hanno cominciato a sottoscrivere ieri, 9 marzo, le convenzioni che regolano e definiscono i rapporti tra le strutture di accoglienza ed il civico ente.

«Ringrazio il Sindaco Melucci – commenta l’assessore Ficocelli – per aver colto la richiesta grazie alla sua estrema sensibilità per i servizi sociali e mi complimento con la direzione per il risultato raggiunto tanto atteso da anni dalle realtà cooperative che si occupano di minori e donne che vivono in situazioni di difficoltà e fragilità».

