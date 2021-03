Federico Musciacchio, il ringraziamento della famiglia al sen. Mario Turco

Di seguito, una breve nota di Saverio Musciacchio e Rossella Nardelli, genitori del piccolo Federico, quale ringraziamento al Senatore Mario Turco, dopo la notizia giunta dall’Aifa in merito alla somministrazione del farmaco Zolgensma ai piccoli affetti da SMA.

“In questo momento di grande gioia per la nostra famiglia, sentiamo il dovere di ringraziare pubblicamente il Senatore Mario Turco per il suo silenzioso e determinante contributo nella lotta di Federico e nel desiderio di offrirci non solo una speranza, ma una vita migliore.

Nei momenti immediatamente successivi alla diffusione del nostro appello per raccogliere i fondi necessari all’acquisto del farmaco, è stato lui a cercarci e a offrirci spontaneamente e senza alcun interesse politico o personale la sua collaborazione per trovare una soluzione: in questi mesi difficili non ha lavorato per individuare una soluzione qualunque, ma per arrivare a quell’unica possibilità in grado di garantire realmente a Federico una strada da percorrere per il futuro.

Da quel giorno ha avuto la premura di tenerci costantemente informati su tutto quello che il Governo metteva in campo senza mai illuderci o fornire risposte di comodo. Il Senatore Turco, solo con la verità dei fatti, ha saputo infonderci la forza per andare avanti anche quando tutto sembrava perduto. Ha avuto la pazienza di sopportare le nostre continue richieste e l’entusiasmo per supportarci nei momenti di grande sconforto. Al parlamentare Turco, ma soprattutto a Mario, all’uomo sincero e disponibile che abbiamo imparato a conoscere, va il nostro ringraziamento.

Il suo impegno ha un valore così smisurato che, siamo consapevoli, mai saremo in grado di ricambiare, ma siamo oltremodo certi che il sorriso di Federico, ogni giorno della sua vita, sarà per Mario la vera gratificazione: il suo impegno concreto, genuino e gratuito è testimonianza autentica che la buona politica, fatta di servitori dello Stato, di cura dei più deboli e di interesse al bene comune, esiste ancora.”

