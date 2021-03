Taranto: “Sipario, si legge” alla riscoperta dei valori femminili

Un modo per insegnare ai più piccoli l’importanza del rispetto della donna. Questo è l’obiettivo del nuovo appuntamento della rassegna “Sipario si legge”, previsto per giovedì 11 marzo alle 18:00 nel corso del quale sarà presentato, in collaborazione con la Libreria Ciurma, il libro illustrato “Mimosa in fuga”, edito da Carthusia, scritto da Serena Ballista, con le illustrazioni di Paola Formica.

«La presentazione di questo libro rientra nel percorso che abbiamo iniziato con il flashmob attoriale “Chiedimi Scusa” – con il patrocinio dell’organizzazione internazionale One Billion Rising – e i giovani talenti locali, attori professionisti che hanno messo in scena pensieri profondi a supporto del ruolo della donna. Con “Mimosa in fuga” – spiega l’assessore alla Cultura Fabiano Marti – il libro posposto per la nostra rassegna da Libreria Ciurma, vogliamo parlare ai più piccini nella convinzione che sia fondamentale coltivare la non violenza e il rispetto».

Si tratta di una storia che ha nascosti tra le sue pieghe così tanti tesori da essere – come commenta la scrittrice Serena Ballista «ogni volta che la si legge una scoperta. Sono certa che le bambine e i bambini che vi si addentreranno, ne usciranno infinitamente più ricchi, e gli adulti con loro, se non smetteranno di cercare».

«Con la piccola Mimì sono ‘rotolata’ fuori dal cesto, respirando boccate d’aria fresca e di libertà, fuggendo da stereotipi e luoghi comuni. Insieme abbiamo percorso, per ricordare e tramandare, la lunga strada spianata prima di noi da altre donne ardentemente determinate e coraggiose» ha invece raccontato l’illustratrice Paola Formica, che con il suo tratto leggero e delicato ha dato vita alle avventure di Mimì e Mia.

Nato da un incontro tutto al femminile tra l’autrice, la disegnatrice e Patrizia Zerbi, editrice per Carthusia edizioni, specializzata in prodotti per ragazzi e ragazze, Mimosa in fuga narra la storia di Mimì, un piccolo rametto di mimosa che un 8 marzo, stufa di essere solo un regalo, scappa dalla cesta per riappropriarsi della propria libertà. Verrà aiutata da Mia, una bambina che affronterà un percorso di crescita parallelo a quello di Mimì, nel quale imparerà, grazie all’esempio di grandi donne del passato e del presente, quanto sia importante conoscere il proprio valore, non accontentarsi e lottare sempre per realizzarsi. Un libro che giunge a ridosso della Festa della Donna e che prova a dare un senso al simbolo di questa giornata, la mimosa, fiore associato a questa festa da Marisa Rodano, giovane attivista dell’UDI nel 1946.

Proprio l’UDI (Unione Donne in Italia) ricopre un ruolo fondamentale nella realizzazione di quest’opera non solo in quanto ente coinvolta, ma anche per il background di provenienza dell’autrice Serena Ballista, che dal 2009 entra a far parte dell’UDI prima nel Comitato d’onore, poi della Giuria del Premio “Immagini amiche”, portando avanti importanti campagne per il femminismo su tutto il territorio nazionale.

L’evento è prodotto in collaborazione con Ciurma libreria per bambini e vedrà collegarsi virtualmente l’autrice Serena Ballista, la disegnatrice Paola Formica, l’editrice Patrizia Zerbi e Vittoria Tola, responsabile nazionale UDI. A moderare l’incontro ci sarà il giornalista di Canale85 Leo Spalluto e Roberta Ursi per la libreria Ciurma.

La presentazione sarà trasmessa in live streaming sui canali social del Teatro comunale Fusco, di Libreria Ciurma e delle librerie che hanno aderito al progetto “Sipario, si legge”.

Serena Ballista è una scrittrice e attivista femminista modenese. Dal 2012 comincia la sua attività di autrice. “Mimosa in fuga” è il suo secondo libro per ragazzi dopo “Una stanza tutta per me” (Settenove, 2017)

