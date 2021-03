Statte: un arresto per atti persecutori

I carabinieri della Stazione di Statte (TA) hanno tratto in arresto un ventiquattrenne del posto, pregiudicato e nullafacente, responsabile del reato di atti persecutori nei confronti della ex fidanzata, appena ventenne. L’attività nasce a seguito della denuncia presentata dalla giovane presso la locale Stazione dell’Arma. Il giovane avrebbe minacciato la donna di sfigurarle il viso con l’acido e di darle fuoco, se non avesse ripreso la relazione.

I militari, percepita la gravità delle minacce, con la collaborazione attiva di alcuni cittadini, si mettevano immediatamente alla ricerca dell’uomo, che è stato bloccato nei pressi della Stazione carburanti ENI con una tanica in mano, verosimilmente pronto a mettere in atto il suo folle progetto criminale. Sottoposto altresì a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un grosso coltello a serramanico, posto sotto sequestro.

Trovandosi di fronte alla flagranza dei reati di “atti persecutori” e “porto di arma atta ad offendere”, ed accertato lo stato di disagio psicologico e di coercizione in cui versava la vittima, i Carabinieri della Stazione di Statte hanno proceduto all’immediato arresto del giovane, che su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Taranto.

