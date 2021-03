Sportello informagiovani, servizio attivo sul sito del Comune

In un periodo in cui molti giovani hanno bisogno di ricevere informazioni e notizie circa la formazione e l’orientamento all’inclusione sociale e lavorativa, l’amministrazione Melucci ha avviato le procedure per l’attivazione dello sportello informagiovani.

«Il periodo di pandemia purtroppo non ci permette ancora di avviare il servizio in presenza – fa sapere l’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli – così procediamo in modalità telematica. A curare il servizio, completamente gratuito, sarà l’agenzia Programma Sviluppo che ha risposto a un avviso pubblico. Grande sinergia tra i Servizi Sociali e la direzione Innovazione Tecnologica , che ha provveduto a dematerializzare il servizio inserendolo in rete sul sito comunale. Al link https://bit.ly/3t0f16S si trovano le informazioni su come scrivere un curriculum, una lettera di presentazione, quali sono le agenzie per la ricerca attiva del lavoro. Sarà possibile, inoltre, collegarsi direttamente con Programma Sviluppo per ottenere l’orientamento formativo o lavorativo che si cerca».

Il banner “Informagiovani” è sulla home page del sito del Comune di Taranto.

