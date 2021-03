Raccolta differenziata, sessantuno le postazioni ingegnerizzate installate nel borgo

Sale a 61 il numero di mini-isole ecologiche dedicate alla raccolta differenziata dei rifiuti organici (cassonetto marrone), del multimateriale (giallo), del vetro (verde) e dell’indifferenziato (grigio) installate nel Borgo. Questa mattina gli operatori Kyma Ambiente, supportati dal ragno meccanico, hanno proceduto all’installazione di ulteriori 5 postazioni in via Cavallotti angolo viale Virgilio; via Pupino angolo via Oberdan; via Pisanelli angolo via Principe Amedeo; via Pupino angolo via Anfiteatro; via Cavallotti angolo via Pitagora.

La mappa interattiva aggiornata è consultabile sul nostro sito www.araccolta.it, insieme al dizionario dei rifiuti per un corretto conferimento. Kyma Ambiente prosegue con l’installazione dei cassonetti ingegnerizzati nel Borgo, secondo il cronoprogramma indicato dall’amministrazione Melucci, arrivando a oltre 2/3 del totale.

«Aumenteremo le mini-isole ecologiche lì dove abbiamo già provveduto a posizionarle – ha riferito il presidente Giampiero Mancarelli -, e questo ci consentirà di aumentare di conseguenza i volumi a disposizione dei cittadini, per un conferimento sempre più efficace. La rivoluzione prosegue, in linea con le indicazioni del sindaco e anche con l’aiuto dei volontari che supportano i cittadini nella raccolta differenziata».

