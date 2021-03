FILCTEM Cgil: presidio Tessitura di Mottola riuscito

“Il presidio contro le scelte scellerate dell’azienda Albini è andato molto bene – commentano i segretari di categoria Giordano Fumarola, Emiliano Giannoccaro e Amedeo Guerriero, rispettivamente di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil – scelte che sono dettate esclusivamente da criteri economici che lasciano sulla strada i lavoratori pugliesi. Collocare sul mercato lo stabilimento è pericolosa, anche perché in piena pandemia è difficile individuare player che possono investire e nel frattempo, quando finiranno gli ammortizzatori sociali per il covid, che scadono a giugno.

Mottola è un fiore all’occhiello per l’industria della provincia e le professionalità che esprime non possono essere perse. Ringraziamo per la sensibilità e la partecipazione il sindaco di Mottola, il presidente della Provincia di Taranto e i consiglieri regionali Lopane e Mazzarano. Questa partita si vince se si tengono dentro tutti gli attori istituzionali, solo se tutti vanno nella stessa direzione, per dare risposte serie ai lavoratori. Ora serve unità.”

