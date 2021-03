Trasporto disabili, Cgil Cisl Uil pronti alla serrata

“Le OOSS di Cgil Cisl Uil sono pronte alla serrata e alla sospensione del servizio di trasporto per disabili ad oltranza. La situazione lavorativa dei lavoratori della TUNDO SPA è inaccettabile. Lo scorso venerdì 5 marzo si è svolto l’ennesimo SIT IN di protesta, dinnanzi alla Prefettura di Taranto, da parte dei lavoratori lavori ormai esasperati da una che non è più possibile tollerare in un paese che fonda i suoi principi costituzionali sul diritto al lavoro.

Invece i lavoratori della TUNDO Vincenzo SPA vantano stipendi non pagati, scarsa sicurezza sul lavoro, illegittima attivazione degli ammortizzatori sociali, assenza di relazioni sindacali. Tutte situazioni che le Segreterie territoriali della Funzione di Pubblica e dei trasporti di CGIL, CISL e UIL hanno affrontato con il Prefetto di Taranto.

Le OOSS scriventi hanno portato all’attenzione della III Commissione sanità della Regione Puglia il problema del Servizio trasporto disabili in appalto con la ASL Taranto e chiesto al Direttore Generale Avv. Stefano Rossi la revoca dell’appalto, ma allo stato attuale nulla è cambiato.

Nonostante siano state inviate decine e decine di segnalazioni e denunce nessuna risposta è arrivata ai Segretari generali delle OOSS scriventi un silenzio assordante e incomprensibile da parte delle istituzioni che rischia di mettere a rischio un servizio importantissimo per persone fragili che mai come in questo momento abbiamo il dovere di tutelate al massimo.

Le stesse OOSS hanno segnalato al Nucleo Ispettorato del Lavoro dei Carabinieri l’illegittima attivazione degli ammortizzatori sociali da parte della Tundo Vincenzo SPA, in quanto non si è verificata alcuna contrazione del servizio o riduzione del volume di attività. Una situazione paradossale che potrebbe avere in sé anche rilievi di natura penale.

Le OOSS chiedono un intervento diretto da parte del Prefetto, quale garante del sistema degli appalti nella Provincia di Taranto. Le stesse segreterie sindacali di categoria sono pronte alla mobilitazione ed alla serrata, in assenza di risoluzione delle criticità, arrivando, loro malgrado, alla sospenderemo il servizio ad oltranza.”

