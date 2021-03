Puglia Popolare: Lavoriamo per costruire una piattaforma civica e moderata

Ad annunciarlo, in una nota, sono Massimiliano Stellato e Gina Lupo, consiglieri comunali di Taranto, insieme a Raffaele Vecchi, Michele Mazzariello e Francesco Causarano, dirigenti del movimento politico guidato dal Senatore Massimo Cassano. Gli ultimi scenari tracciati tra gli scranni del parlamento ed il cambio in corsa alla guida del Governo ci hanno consegnato un messaggio politico inconfutabile: il “centro” ed il campo moderato di visione degasperiana, tornano protagonisti della politica italiana.

Ed anche a Taranto, lo spazio di aggregazione è amplissimo. Per questi motivi – concludono Stellato, Lupo, Vecchi, Mazzariello e Causarano – abbiamo deciso di metterci subito al lavoro per costruire, insieme ad altri movimenti politici e ad una lunga serie di amministratori in carica e non più, una piattaforma civica e moderata da offrire al dibattito politico del comune capoluogo.

Correlati

Commenta l'articolo: