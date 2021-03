“PISTA!”, il bike sharing a Taranto è realtà

Sarà inaugurato ufficialmente il 9 marzo 2021, alle 9.30 ai Giardini Virgilio, il sistema di bike sharing pubblico di Taranto “PISTA!”. Un progetto nato grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno, che ha come obiettivo sviluppare una mobilità sostenibile, in grado di promuovere tra i cittadini la cultura degli spostamenti in bicicletta per contrastare l’inquinamento urbano e per offrire un servizio di mobilità green ai turisti che visitano la città.

In questa prima fase del progetto saranno attivate cinque stazioni (Villa Peripato, Giardini Viriglio, piazza Castello, piazza Dante all’esterno della Biblioteca Acclavio, corso Vittorio Emanuele II a Talsano), nelle quali sarà possibile prelevare e depositare biciclette muscolari e a pedalata assistita, disponibili tutti i giorni dell’anno, h 24.

Numeri importanti per un sistema di nuova attivazione, a cui si unisce l’esperienza gestionale di BicinCittà e l’accesso facilitato per gli utenti, che oltre alla smartcard potranno usufruire dei servizi di “PISTA!” tramite il sito web www.bicincitta.com e, soprattutto, attraverso la nuova app BicinCittà, recentemente rinnovata sia nella grafica sia nelle funzioni. Gli utenti potranno registrarsi, creare il proprio account e acquistare un abbonamento in pochi istanti e utilizzare l’app anche per prelevare e riconsegnare la bicicletta presso le stazioni.

«Il bike sharing – le parole del sindaco Rinaldo Melucci – è una parte importante dell’intera pianificazione che abbiamo avviato per realizzare una mobilità pienamente sostenibile a Taranto. Le cinque stazioni si integreranno con la rete di piste ciclabili che stiamo realizzando e che, a regime, copriranno tutto il territorio urbano. Insieme con i monopattini elettrici e le future BRT, questo servizio punta a invogliare i cittadini ad abbandonare gradualmente i mezzi di trasporto tradizionali per abbracciare un modello innovativo in linea con la transizione “green” imboccata dalla città».

«Siamo molto felici di far parte del Progetto PISTA! – dichiara Gianluca Pin, Presidente di BicinCitta Italia – che ci vede protagonisti insieme al Comune di Taranto per condividere e perseguire un unico obiettivo: sviluppare una mobilità differente, sostenibile, che crei una vera alternativa ai mezzi privati sostenendo in questo modo un cambiamento nelle abitudini di spostamento, una visione necessaria per contribuire alla diminuzione dell’inquinamento nelle nostre città e migliorare la qualità di vita delle persone».

Pedalare con “PISTA!”, inoltre, sarà anche conveniente: fino al 31 marzo 2021, inserendo il codice promozionale biketa2021, verrà applicato uno sconto speciale del 20% su tutti i tipi di abbonamento.

Correlati

Commenta l'articolo: