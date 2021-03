“Giornata internazionale della donna”, Palazzo di Città si tinge di rosa

Il 7 e 8 marzo anche la facciata di Palazzo di Città celebra la “Giornata internazionale della donna”.

Illuminata di rosa, la casa di tutti i tarantini è un altro simbolo della necessità di lavorare per la parità di genere, il rispetto dei diritti delle donne e la condanna di ogni tipo di violenza a loro carico.

«Come ogni anno per l’8 marzo – le parole del sindaco Rinaldo Melucci -, come in ognuna di queste particolari ricorrenze, vogliamo che Palazzo di Città sia visivamente partecipe dell’impegno che la nostra amministrazione mette nella salvaguardia dei diritti fondamentali».

