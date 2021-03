Castronovi regala mimose alle passeggere degli autobus di Kyma Mobilità

Lunedì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, Paolo Castronovi, Assessore comunale alle Società partecipate, si è recato presso alcune fermate degli autobus di Kyma Mobilità per donare mazzetti di mimose alle passeggere.

Ricordiamo che in questa giornata le donne hanno viaggiato gratis sugli autobus di Kyma Mobilità, usufruendo di un ticket rosa virtuale voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci, accogliendo una idea della consigliera Federica Simili.

«È stato solo un piccolo gesto simbolico – ha spiegato nell’occasione Paolo Castronovi – con cui l’Amministrazione comunale ha voluto testimoniare la propria vicinanza e attenzione per il mondo femminile, non dimentichiamo che quattro dei nove assessori nominati dal Sindaco Rinaldo Melucci sono donne che ricoprono in giunta incarichi di grande responsabilità».

