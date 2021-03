8 Marzo, nota del coordinamento donne Cisl Fp Taranto Brindisi

“Crediamo che sia doveroso ed importante per tutti noi ricordare una giornata come quella odierna. Vogliamo pensare che l’8 marzo, rappresenti un riscatto morale e sociale per tutte le donne del mondo che ancora ogni giorno scalpitano e lottano per affermarsi nel mondo del lavoro, della scuola, della politica ed in ogni ambito della nostra società. Donne che cercano con coraggio e determinazione di affermare le loro capacità e competenze senza subire inutili pregiudizi o discriminazioni di sorta!

Noi donne non vogliamo nulla in più e nulla in meno rispetto al genere maschile, vogliamo solo essere considerate per quello che siamo e che facciamo ogni giorno con tenacia e caparbietà instancabilmente. Siamo fermamente convinte che tanta strada si debba ancora percorrere, poiché il cammino intrapreso ormai decenni orsono è stato doloroso, sofferto ma necessario.

Il tempo è il nostro alleato numero uno che ci regalerà tante altre conquiste, ma tanta strada ancora andrà percorsa.

Auguriamo a tutte le donne del mondo che l’ 8 marzo rappresenti lo stimolo necessario, per acquisire quella consapevolezza di un futuro migliore, che apparterrà a coloro che crederanno nella bellezza dei propri sogni.”

Coordinamento donne CISL FP TARANTO – BRINDISI

