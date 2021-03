8 marzo, iniziativa USB

8 marzo 2021 giornata internazionale dei diritti delle donne. Giornata di festa ma anche di riflessione e gesti simbolici. Si è cominciato nella piazza Lo Jucco a Talsano dove la presidentessa dell’associazione onlus Madonna delle Grazie, Mary Luppino insieme al sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, hanno piantato un alberello di mimose.

Un gesto simbolico ma carico di significati. “Abbiamo scelto la mimosa fiore simbolo dell’8 marzo-ha affermato la presidentessa Mary Luppino- perché cresce anche su terreni difficili, simbolo della forza delle donne e della capacità di rialzarsi dopo le difficoltà”.

L’iniziativa è proseguita a due passi dalla piazza Lo Jucco, in via Fortini 27, dove si trova la sede dell’associazione Madonna delle Grazie ed il Centro Ascolto Donna.

Nel Centro Ascolto Donna è stato presentato il libro di Angela Lafratta “Come petali di un cuore”.

“Presentare il libro di Angela Lafratta –ha proseguito Mary Luppino- ci rende orgogliose soprattutto in questa giornata. La storia narrata racconta la vita di una donna che ha saputo combattere vivendo e scegliendo la propria vita e combattendo i pregiudizi”.

“Il contenuto di “Come petali di un cuore” – sostiene l’autrice Angela Lafratta – è costituito da una storia che appartiene alla mia famiglia, per me tanto preziosa da indurmi a raccontarla nel mio primo libro. Si tratta della vita di una Donna, mia nonna, capace di affrontare e superare violenze psicologiche in un momento storico decisamente diverso da quello attuale. Una storia che ritengo possa essere di aiuto a tutte le donne che oggi vivono situazioni tutt’altro che facili, perché possano avere il coraggio di scegliere, finalmente libere dal pregiudizio”.

“L’Usb, da sempre a sostegno del rispetto dei diritti – sostiene Franco Rizzo, coordinatore provinciale Usb Taranto – non poteva che sostenere un’iniziativa come questa nel giorno della Feste della Donna, in un tempo in cui purtroppo ci si interroga ancora sulla strada da intraprendere per risolvere il triste fenomeno della violenza fisica e psicologica sulle donne”.

Il ricavato della vendita dei libri sarà devoluto interamente al Centro Ascolto Donna dell’associazione Madonna delle Grazie. Il libro è disponibile presso le librerie di Taranto Mandese e Dikens, ma anche presso la sede dell’associazione e presso la sede di Talsano dell’Usb, in piazza Lo Jucco.

Dopo la presentazione Mary Luppino ha ringraziato l’autrice Angela Lafratta ed il sindaco Rinaldo Melucci sempre attento e al fianco delle donne nelle battaglie per la parità di genere e nel contrasto del femminicidio.

