Festa della Donna, Usb accanto all’Associazione “Madonna delle Grazie”

Usb Taranto aderisce all’iniziativa organizzata dall’associazione onlus Madonna delle Grazie, in occasione della festa della donna. Due i momenti previsti a partire dalle 10.00 di lunedì 8 marzo: il primo, in Piazza Lo Jucco, a Talsano, consiste nella piantumazione di un alberello di mimose alla presenza del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci.

Il secondo si terrà nella sede dell’associazione, in via Fortini 27, dove verrà presentato il libro “Come petali di un cuore” edito da Scorpione Editore e scritto da Angela Lafratta.

“Anche in tempo di Covid- ha affermato Mary Luppino Presidente dell’associazione- abbiamo cercato di cogliere lo spunto offerto da questa giornata per proporre un momento di riflessione. Da qui la scelta simbolica di piantare un alberello di mimose e la presentazione di un libro scritto da una donna che racconta storie di donne”.

“Ricordiamo che nella nostra sede ospitiamo il Centro Ascolto Donna- ha proseguito Mary Luppino- e mai come in questo periodo in cui siamo tenuti a vivere di più l’ambiente domestico, si è rivelato uno strumento utilissimo per tante donne che, proprio in casa, vivono situazioni di disagio e violenza fisica e psicologica”.

“Un’adesione doverosa quella dell’organizzazione sindacale che rappresento – afferma Franco Rizzo, coordinatore provinciale Usb Taranto – quando registriamo una lista sempre più lunga di donne che subiscono violenze dagli uomini. Un sostegno all’associazione perché questa giornata sia occasione per affrontare argomenti spinosi ma assolutamente attuali, da affrontare obbligatoriamente. Riconosciamo il grande supporto fornito alle donne in difficoltà dall’associazione “Madonna delle Grazie” attraverso il Centro Ascolto Donna”.

Entrambi i momenti si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme previste per contrastare la pandemia.

