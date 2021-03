Tenta di borseggiare un’anziana in pieno centro, sorpreso e denunciato dalla Polizia

I Falchi della Squadra Mobile di Taranto hanno denunciato un pregiudicato tarantino di 47 anni responsabile di furto con strappo ai danni di un’anziana signora. Nel corso di specifici servizi antiscippo ed antirapina in danno di persone anziane soprattutto nella zona del Mercato Fadini, i poliziotti, soprattutto sulla scorta delle testimonianze raccolte in episodi precedenti, hanno individuato il responsabile in un uomo di età compresa tra 40 e 50 anni ed altezza di circa metri 1.70.

Proprio nel corso di questi servizi in via Principe Amedeo, la pattuglia dei Falchi ha notato un uomo che, assomigliava alla descrizione e già conosciuto per precedenti attività investigative, osservava i pedoni, avvicinandosi a loro con circospezione.

Senza perderlo mai di vista, l’uomo, all’incrocio tra via Duca degli Abruzzi e via Anfiteatro, si avvicinava alle spalle di donna anziana che portava una borsa nella mano destra, tentando di strappargliela. Con il repentino intervento dei Falchi, il pregiudicato ha rinunciato a proseguire la condotta illecita ed ha tentato la fuga.

Dopo poco, lo stesso è stato bloccato e denunciato in stato di libertà.

Correlati

Commenta l'articolo: