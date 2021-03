Crispiano, vaccinazioni scuole: tutto pronto

Nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 marzo, l’amministrazione comunale di Crispiano (TA), insieme alla Misericordia Crispiano, la Polizia Municipale e la preziosa collaborazione dell’asilo Pinocchio di Maurizio Conserva, hanno allestito la Palestra Giovanni XXIII come centro vaccinale per tutto il personale scolastico. Si comincia alle ore 9.00 di sabato 6 marzo e i vaccinati saranno circa 200. Presente per un sopralluogo anche il Dott. Alessandro Faino del Dipartimento di Prevenzione della Asl Taranto.

La Palestra è stata sanificata al termine dell’allestimento e sarà sanificata nuovamente al termine delle operazioni vaccinali. Viste le tante domande provenienti dal personale scolastico sul vaccino, con la collaborazione di tutti gli istituti, l’amministrazione ha organizzato in tempi record una videoconferenza con il Dottor Faino, al fine di rispondere a tutti gli interrogativi emersi.

“Una bella dimostrazione di unità per la nostra comunità e un bel esempio di collaborazione Istituzionale tra Scuole, Amministrazione e Azienda Sanitaria Locale” dichiara il sindaco di Crispiano, Luca Lopomo.

“Non appena saranno garantite nuove dosi di vaccino, abbiamo già predisposto tutta la logistica necessaria per vaccinare tutte le altre categorie in linea con le disposizioni del Ministero della Sanità. Un ringraziamento speciale alle associazioni Misericordia, Fratres e Protezione Civile Era di Crispiano per il grande supporto che stanno garantendo in questa delicata fase e a tutti gli Uf ici Comunali coinvolti. Stiamo dando priorità assoluta a questa grande sfida” conclude il sindaco.

Correlati

Commenta l'articolo: