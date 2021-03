Aula Natura, un’area attrezzata per l’attività didattica all’aperto

Il Comandante dei Carabinieri per la biodiversità di Martina Franca, Giovanni Notarnicola, ha informato il Sindaco e l’Amministrazione Comunale che presso la sede in Viale De Gasperi è stata attrezzata un’area come “Aula Natura” per consentire attività didattica all’aperto.

L’aula all’aperto è fatta con tavoli di legno e sedie con disegni di animali del nostro territorio. Cattedra in legno e poi scritte sulla biodiversità in varie lingue. È circondata da specie arboree autoctone, si affaccia in Valle d’Itria e ha l’accesso per i disabili.

Il Comune di Martina ha inserito nel piano per il diritto allo studio 2021, approvato a voti unanimi, la realizzazione di Aula Natura presso alcuni giardini delle scuole per svolgere insegnamenti all’aperto al tempo del Covid con la concertazione di tutte le istituzioni ed Associazioni ambientaliste. Si partirà dopo l’ approvazione del bilancio di concerto tra Assessorato al Diritto allo studio e quello all’ Ambiente.

Su prenotazione delle scuole e delle Associazioni sarà possibile, con il bel tempo, fare attività didattica.

“Sono contento per questo modello didattico previsto nel nostro Piano per il diritto allo studio e che i Carabinieri per la biodiversità hanno già realizzato. Se investiamo in queste iniziative nuove avremo una formazione scolastica e culturale sicuramente più sicura e più attrezzata sul piano dell’ educazione ambientale”, dichiara Antonio Scialpi, Assessore Attività culturali e Diritto allo Studio.

“Devo complimentarmi con il Comando dei Carabinieri per la biodiversità per la realizzazione di questa Aula Natura che offre una opportunità in più per svolgere lezioni all’ aperto alle nostre scuole”, sottolinea il Sindaco, Franco Ancona.

