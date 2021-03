Un “ticket rosa” per viaggiare gratis l’8 marzo

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, lunedì 8 marzo, sugli autobus di Kyma Mobilità tutte le donne viaggeranno gratis.

È un innovativo “ticket rosa” per le passeggere che, per questa particolare giornata, a Taranto non avranno bisogno di fare il biglietto per usufruire del trasporto pubblico urbano.

«La pandemia ha inciso pesantemente su qualità della vita e del lavoro, specie delle donne – le parole del sindaco –, per questo motivo l’8 marzo che celebriamo quest’anno ha un valore diverso, deve essere ancor più scevro dalle ipocrisie che qualche volta lo hanno connotato. Il biglietto gratis è un gesto simbolico, un’idea per la quale ringraziamo la consigliera comunale Federica Simili, che ci impegna ad aver maggiore attenzione per i bisogni delle donne ogni giorno dell’anno».

«In Kyma Mobilità le donne rappresentano il 10% del personale – ha commentato il Presidente Giorgia Gira – ricoprendo tutte le mansioni della nostra azienda, anche dirigenziali, con un trend che negli ultimi dieci anni è in continua crescita».

La proposta della consigliera Federica Simili ha trovato subito riscontro da parte del sindaco Rinaldo Melucci, dell’azienda partecipata e dell’intera amministrazione.

«È un piccolo gesto, una carezza, dall’alto valore simbolico – le parole di Federica Simili – con cui Kyma Mobilità e amministrazione comunale vogliono essere vicine alle donne e ricordare che la strada da percorrere per raggiungere una vera uguaglianza di genere, anche nel nostro Paese, è ancora lunga. In molti aspetti della loro vita, come la diseguaglianza salariale, le donne subiscono ogni giorno una continua discriminazione che limita la qualità della vita e le aspirazioni personali».

