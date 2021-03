“Taranto Futuro Prossimo”, Melucci incontra Borraccino

Si è svolto questa mattina un costruttivo incontro tra il Sindaco Rinaldo Melucci e il neo Consigliere del Presidente della Regione Puglia, con delega al piano strategico regionale “Taranto Futuro Prossimo”, Cosimo Borracino.

Durante la visita a Palazzo di Città si è potuto fare un punto tecnico-istituzionale sulle tante iniziative ed i progetti avviati sin qui in sinergia tra Regione Puglia e Comune di Taranto, con il supporto tecnico dell’agenzia regionale ASSET, per altro in piena aderenza con gli obiettivi ed il cronoprogramma del piano comunale di transizione ecologica, economica ed energetica “Ecosistema Taranto”.

«Sono molto contento di aver ritrovato le competenze e la sensibilità politica del consigliere Borracino – ha dichiarato il primo cittadino ionico a margine del confronto -, sono certo che potrà dare un utilissimo contributo al consolidamento del modello di sviluppo alternativo e sostenibile che tutti insieme stiamo costruendo per Taranto».

