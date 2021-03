Avetrana: commercianti aderiscono ad Ass.pro.com.

Continua l’espansione e l’articolazione della Confederazione Aepi anche sul territorio provinciale di Taranto. Ad Avetrana, comune dell’estremo versante orientale ionico, si è costituita una nutrita delegazione di commercianti che hanno aderito ad Ass.pro.com. , la costola di Aepi dedicata al terziario e ai servizi.

La stessa delegazione ha tenuto un confronto con il sindaco Antonio Minò alla presenza di Ernesto Soloperto responsabile Ass.pro.com Aepi di Manduria , Sava ed Avetrana e Giusy Distratis componente del coordinamento provinciale.

Il confronto è stato articolato ed animato perché denso di proposte. A cominciare dalla possibile realizzazione nel torrione, monumento simbolo di Avetrana, di un info point di accoglienza per i turisti – proposta avanzata dal primo cittadino- che Ass.pro.com Aepi sosterrà anche con la partecipazione economica dei propri associati.

Tante le altre sollecitazioni emerse come la possibile istituzione di navette da e per l’aeroporto e per la costa . La tappa a Taranto delle navi da crociera Msc potrebbe essere l’occasione per organizzare tour alla scoperta del litorale ionico da proporre ai croceristi in transito nel capoluogo.

Tiziana Nigro è stata nominata responsabile del gruppo di Avetrana ed è già al lavoro sulla progettazione di attività da svolgere per la crescita del territorio e della città al fine di agevolare e migliorare le attività imprenditoriali dei soci.

