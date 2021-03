Taranto: scoperta e sequestrata una discarica abusiva

Nella mattinata odierna la Guardia Costiera di Taranto ha sottoposto a sequestro una vera e propria discarica abusiva in località Lido Azzurro nel Comune di Taranto.

L’area, complessivamente di circa 60.000 mq., è stata nel corso del tempo oggetto di abbandono e deposito di rifiuti di vario genere, tra cui anche rifiuti pericolosi come amianto, estremamente dannoso per la salute pubblica. In diverse zone erano presenti sacchi di spazzatura, materiale di risulta di attività edilizie, intere lastre e canne fumarie di amianto che sono state depositate in una zona di notevole interesse pubblico. L’intera area, infatti, essendo un paesaggio di pregio dal punto di vista naturalistico, ricade in un sito di interesse comunitario ed è ricompresa nella c.d. “Rete Natura 2000”, strumento principale dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità.

L’operazione nasce da una curata attività di intelligence finalizzata al controllo del territorio ed al contrasto dei fenomeni di inquinamento ambientale, che proseguirà nel corso delle prossime settimane per eliminare le situazioni di degrado presenti sul territorio.

