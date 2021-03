Sopralluogo in corso Italia del sindaco Melucci, partiti i lavori per il nuovo asfalto

Sono partiti i lavori di rifacimento di una delle più importanti arterie cittadine, corso Italia.

Il sindaco Rinaldo Melucci, accompagnato dal presidente del consiglio comunale Lucio Lonoce e dall’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano, ha effettuato un sopralluogo al cantiere, questa mattina, nel tratto compreso tra via Polesine e via Campania. L’intervento prevede la posa del nuovo manto stradale proprio tra via Polesine e piazza Mario Costa, su entrambe le corsie. Sarà riasfaltato anche il tratto prospiciente l’istituto superiore “Fermi”.

«In pochi giorni – le parole del primo cittadino –, abbiamo avviato numerosi cantieri: via Mediterraneo, via Scoglio del Tonno, oggi siamo in corso Italia con un intervento che riqualificherà un’arteria fondamentale per il commercio e il traffico cittadini. Andiamo avanti spediti, confermando l’attenzione per tutte le zone della città e la volontà di intervenire su tutto il tracciato urbano: quest’anno contrarremo un altro mutuo proprio per completare il nostro grande piano strade e marciapiedi».

Correlati

Commenta l'articolo: