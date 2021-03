Kyma Mobilità: sciopero 8 marzo, astensione personale viaggiante dalle 20 alle 24

In relazione allo sciopero aziendale di 4 ore, indetto per Lunedì 8 Marzo 2021 dai sindacati di categoria di CGIL – UIL e CISL – UGL, si comunica che l’astensione per il personale viaggiante è prevista dalle ore 20:00 alle ore 24:00.

Le OO.SS. proclamanti lo sciopero hanno addotto le seguenti motivazioni:

– FILT/CGIL e UILTRASPORTI: Scarsa sicurezza dei luoghi di lavoro e delle attrezzature; Scarsa qualità delle relazioni industriali che si concretizza in atti unilaterali aziendali.

– FIT/CISL e UGL Autoferro: Premio di risultato; Sicurezza luoghi di lavoro; Mancato rispetto del DPCM Covid-19.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 della Regolamentazione provvisoria per le prestazioni indispensabili nel settore del trasporto pubblico locale, adottata con deliberazione n° 18/138 della Commissione di Garanzia, si comunica che nella precedente astensione nazionale del 08/02/2021, proclamata dalle medesime sigle sindacali, l’adesione è stata pari al 58,50%

Pertanto nella serata di lunedì prossimo, 8 marzo, gli orari delle corse degli autobus di Kyma Mobilità subiranno alcune variazioni: il dettaglio dell’orario di partenza dal capolinea di ogni singola linea è disponibile sul sito www.amat.taranto.it.

Qui di seguito si riporta il quadro orario delle ultime partenze dai rispettivi capolinea prima dell’inizio dello sciopero (20:00). Ognuna delle corse sotto indicate terminerà al capolinea di destinazione.

ULTIME PARTENZE PRIMA DELL’INIZIO DELLO SCIOPERO

Linea da Capolinea: Orario ultima partenza da Capolinea: Orario ultima partenza 1/2 Via Consiglio 19:27 Tamburi 19:24 3 Via Consiglio 19:18 Tamburi 19:29 4 Porto Mercantile 19:20 Statte 19:30 5 Via Consiglio 18:59 Via Margherita 19:42 6 Via Lago di Nemi 18:58 Porto Mercantile 18:37 8 via Lago di Garda 19:22 Porto Mercantile 19:22 9 Porto Mercantile === Buffoluto === 11 Porto Mercantile 19:10 Ipercoop 19:17 13 Porto Mercantile === ILVA (port. D) === 14 Porto Mercantile 18:22 Leporano 18:54 15 Porto Mercantile 19:20 Lido Azzurro 19:10 16 Porto Mercantile 18:54 Saturo 18:28 17 Porto Mercantile 18:40 Ospedale Nord 19:27 18 Via Consiglio 19:00 Taranto 2 19:25 20 Porto Mercantile 18:40 Pezzavilla 19:23 21 Porto Mercantile 18:27 San Vito Faro 19:24 23 Via Consiglio 18:04 Sanarica 18:50 24 Via Consiglio 18:32 Torre Rossa 18:28 25 Via Consiglio 18:38 Pezzavilla 18:39 27 Porto Mercantile 18:26 San Vito Faro 18:57 28 Porto Mercantile 19:07 Pezzavilla 19:06 29 Via Consiglio 18:20 Pezzavilla 19:23

Correlati

Commenta l'articolo: