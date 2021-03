Covid, vaccini per gli over 80 a Taranto: i nuovi orari per le prenotazioni tramite call center

La ASL Taranto: “A far data da domani 5 marzo 2021, sono rimodulati gli orari per la prenotazione delle vaccinazioni anti-Covid per gli assistiti over-80 (nati fino al 31 dicembre 1941) contattando il call center del CUP.

Pertanto, da domani si potrà prenotare il vaccino contattando il n. 800252236 (accessibile solo da rete fissa) o 0997786444 (accessibile da rete telefonica mobile) dalle 8.30 alle 15.30 dal lunedì al venerdì, selezionando il tasto 3 (tre). Al momento della presa in carico della richiesta l’operatore comunicherà all’utente un numero che dovrà essere utilizzato per la stampa di un modulo contenente data, luogo e orario dell’appuntamento.

Per quanto riguarda le altre modalità di prenotazione, tutto resta invariato: si potrà prenotare presso le farmacie e le parafarmacie del territorio provinciale, abilitate al servizio Farma-Cup, l’app Puglia Salute e il portale regionale della Salute (www.sanita.puglia.it – Asl Taranto).”

