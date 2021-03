Vertenza ex Isola Verde. Rizzo:”Presto un tavolo per dare risposte ai lavoratori”

“Opere concrete, visibili e testimoniate da foto quelle che ci portano a riconoscere quanto sia stato prezioso il lavoro svolto finora dai 130 lavoratori ex Isola Verde. Si tratta di operatori inseriti in uno dei progetti piú validi dell’ex commissario delle bonifiche Vera Corbelli. Lavoratori che non vanno assolutamente abbandonati, dal momento che hanno svolto egregiamente importanti interventi di bonifica e nei confronti dei quali la Provincia deve assolutamente assumersi le sue responsabilità.

Ci rivolgiamo inoltre al dott. Demetrio Martino, nella doppia veste di Prefetto e di commissario straordinario per le bonifiche, affinché si apra al piú presto una discussione e si dia continuità al progetto già avviato, quindi che ha già ampiamente dimostrato la propria utilità. Da un lato va risolta la questione sindacale, dando risposte a lavoratori che hanno portato avanti con impegno l’attività, dall’altro, nell’interesse della collettività, vanno garantite operazioni di questo tipo che permettono di modificare il volto di diverse aree di una città che chiede quotidianamente attenzione per l’ambiente e rispetto per il lavoro”, scrive Franco Rizzo, coordinatore provinciale Usb Taranto.

Correlati

Commenta l'articolo: